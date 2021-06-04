Для привитых жителей Мариямполе будет организована лотерея

Для привитых жителей Мариямполе состоится лотерея

С самого начала вакцинации муниципалитет Мариямполе прибегал к различным оригинальным акциям. Теперь же для того, чтобы побудить жителей города привиться от коронавируса, самоуправление Мариямполе организовало лотерею. Ее участники смогут выиграть призы – от комплекта полотенец до полёта на воздушном шаре. Акция начнётся 7 июня и продлится около месяца. Все, кто придёт на вакцинацию, смогут заполнить лотерейный билет. В конце каждой недели будут выбраны 40 счастливчиков, которые получат различные призы – электрический самокат, поход в батутный парк, чек в торговый центр, массаж, билет в кинотеатр, рюкзак, ящик мороженого и многое другое. В настоящий момент одну прививку от коронавируса получило около 40% жителей Мариямполе, две – около четверти населения города.

Совсем скоро испанские ночные клубы возобновят работу

Тем временем в ряде городов Испании вскоре возобновят работу ночные клубы. Ослабление ограничительных мер коснётся регионов, в которых в течение 14 дней было менее 50 новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей. Ночные клубы, закрытые в Испании с августа 2020 года, смогут работать до 03:00.

Ещё один перенос Олимпиады исключён

Между тем Сэйко Хасимото, отвечающая в кабинете министров Японии за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, исключила ещё один перенос соревнований. По её словам, подобное развитие событий невозможно. Церемония открытия летней Олимпиады в японской столице запланирована на 23 июля. Это будут первые Игры, которые пройдут без иностранных зрителей.

Из-за локдаунов во всём мире снизился уровень преступности

И в заключение выпуска. Из-за локдаунов во всём мире снизился уровень городской преступности. К такому выводу пришли участники международного исследования под руководством учёных из Кембриджа и Утрехта. Эксперты изучили данные по 27 городам, в том числе по Барселоне, Чикаго, Сан-Паулу, Тель-Авиву и Ганноверу. Так, за время пандемии число хулиганских нападений снизилось на 35%, а количество карманных краж уменьшилось почти вдвое. Нет худа без добра, как говорится.