Для самозанятых лиц – поддержка и новые возможности

Несмотря на частичную отмену карантинных ограничений, пандемия продолжается. В связи с этим Министерство труда и соцзащиты предлагает более адресную поддержку самозанятым. А тем, кто прекратил деятельность, – возможность получить пособие по поиску работы. Эти пособия будут выплачиваться до 30 сентября.

ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ

Это пособие предлагается выплачивать самозанятым лицам, пострадавшим от пандемии, вследствие чего их экономическая деятельность была ограничена, а доход в 2020 году упал на 30% или больше по сравнению с 2019 годом. Эти граждане также должны соответствовать следующим критериям:

Деятельность была зарегистрирована на протяжении не менее 3 месяцев из 12 и не была снята с регистрации до объявления карантина и чрезвычайной ситуации.

Заработная плата, полученная по трудовому договору, не превышает 642 евро «на бумаге».

Доход самозанятого лица за 2019 год должен превышать 3084 евро.

Если это юридическое лицо, оно не может быть банкротом или ликвидировано.

Пособие в размере 260 евро будет выплачиваться до 30 сентября. Затем выплата прекратится.

ПОСОБИЕ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

Пособие по поиску работы в размере 212 евро будет выплачиваться самозанятым лицам, чья деятельность была снята с регистрации не ранее чем за 3 месяца до объявления карантина или чрезвычайной ситуации. На это пособие самозанятые лица смогут претендовать после вступления в силу поправок к Закону о занятости. Пособие по поиску работы также предлагается выплачивать до 30 сентября.

Напомним, что до сегодняшнего дня подать заявление на получение пособия по поиску работы могли лица, которые работали по трудовому договору и потеряли работу за 3 или менее месяца до объявления карантина или чрезвычайной ситуации. Необходимо также отметить, что для получения пособия по поиску работы необходимо зарегистрироваться в Службе занятости и получить статус безработного.

Пособие по поиску работы не могут получить те, кто имеет право на пособие по безработице, которое выплачивает Sodra. Пособие также не выплачивается, если человек начинает деятельность или находится в активном поиске работы на рынке труда. На пособия для самозанятых лиц до 30 сентября планируется выделить около 27 млн евро, на пособия по поиску работы – более 34 млн евро.

Отметим, что предлагаемые поправки к Закону о занятости ещё должны быть одобрены Сеймом Литвы.

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