Рождество и Новый Год

Для тех, кому за 60 – как подготовиться к праздничным застольям 

Автор Анжелика Орлёнок
Для тех, кому за 60 &#8211; как подготовиться к праздничным застольям 
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Конечно же, многие из тех, кому за 60, могут дать фору своим детям и внукам, веселясь в праздники до утра. Но если излишнее веселье еще никому не повредило, то излишнее количество еды все-таки людям старшего возраста пользы не принесет.

Хорошая новость в том, что если начать готовиться к праздничным посиделкам заранее, то многих проблем со здоровьем можно будет избежать.

Правда, для того чтобы наслаждаться любимыми блюдами за новогодним столом, хорошо бы правильно питаться весь год. Есть меньше жареного, мучного и сладкого. Побольше овощей. Еще лучше – заниматься спортом. Это помогает снизить давление, укрепить суставы. Да и вообще – чувствовать себя энергичным.

Ну а что тогда можно делать сейчас?

Больше ходить, делать регулярные упражнения. Здесь есть хорошая новость. Специалисты уверяют, что людям, которые занимаются спортом, не обязательно соблюдать строгую диету. Они-то как раз и могут позволить себе излишества за праздничным столом.

А еще – ученые пришли к выводу, что недостаток сна имеет накопительный эффект. Поэтому если уже сейчас начать тренироваться – ложиться спать за час-два до полуночи, хорошенько высыпаться и вставать пораньше, – то к праздникам будет достаточно сил и энергии.

Полезно выпивать по утрам стакан теплой воды.

Употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой. Это семена, орехи, злаки, овощи, бобовые, фрукты, ягоды и т.д. В день рекомендуется съедать не менее 30 г клетчатки.

И еще один маленький совет. На столе в праздники бывает много блюд, и, конечно же, все хочется попробовать. Лучше есть поменьше жирного и выбирать блюда из птицы, рыбы. А в канун Нового года, 31 декабря, днем надо хотя бы понемножку перекусывать. Потому что если целый день ничего не есть, то за праздничным столом переедание гарантировано.

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