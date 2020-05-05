Listen to «Для тех, кто забыл зарегистрироваться на тестирование» on Spreaker.

Сегодня последний день, когда люди, в выходные получившие код для теста на коронавирус, могут регистрироваться по номеру Горячей линии 1808. По словам специалистов, очередей для проведения тестов практически нет. Как сообщалось, в прошедшие выходные в десяти городах страны всем желающим было предложено провериться на COVID-19. По предварительным данным этой расширенной проверки, случаев заражения не установлено.