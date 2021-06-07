Для улучшения эпидемиологической ситуации важна вакцинация

Эпидемиолог Дайва Размувиене говорит, что для улучшения ситуации крайне важна вакцинация, ведь большое количество самоуправлений всё ещё остаётся в красной зоне. По её словам, только около 15 самоуправлений страны достигли того уровня заболеваемости, при котором регистрируется менее 100 случаев заболевания на 100 тыс. населения. Поэтому вакцинация – это именно то, что мы все можем сегодня сделать, если хотим получить паспорт возможностей и европейский зелёный паспорт. В настоящий момент в Литве привито 40% населения страны.

В день в Китае прививают около 19 млн жителей

Тем временем в Китае от коронавируса ежедневно прививают около 19 млн жителей. До сих пор в КНР было сделано более 700 млн прививок, что составляет примерно треть от общемирового количества введённых доз вакцин. До конца года власти Китая рассчитывают привить 80% населения. При этом данные о том, сколько жителей страны уже получили полную защиту от коронавируса, не публикуются. Известно, что в Пекине не менее одной прививки получили 87% жителей.

В Нидерландах открылись заведения культуры и общепита

Между тем в Нидерландах открылись кинотеатры, музеи, театры, а также внутренние залы ресторанов. Возобновление работы учреждений культуры и снятие дальнейших ограничений заведений общепита является очередным этапом отмены мер, принятых в ходе пандемии. Необходимо отметить, что билеты во многие заведения очень быстро раскупаются.

На Евро-2020 в Риме будет допущено 16 тыс. болельщиков, и то с некоторыми оговорками

И в заключение выпуска. Итальянская федерация футбола сообщила о том, что все 16 тыс. болельщиков, которые будут присутствовать на четырёх играх чемпионата Европы в Риме, для прохода на стадион обязаны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. При этом тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до матча. На стадион будут допущены также болельщики, привитые хотя бы одной дозой вакцины, но в Италии. Иностранные болельщики, вакцинированные у себя на родине или вылечившиеся от коронавируса, будут допущены на игры только при наличии отрицательных тестов. Напомним, что матч открытия Евро-2020 между командами Италии и Турции состоится 11 июня на Олимпийском стадионе в Риме.