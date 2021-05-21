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Для выпускников школ прозвенели «последние звонки»

Автор Анжелика Орлёнок 28
Для выпускников школ прозвенели «последние звонки»

Для выпускников школ сегодня прозвенели символические «последние звонки». В этом году школы заканчивают более 22 тыс. молодых людей.

Праздники прощания со школой проходят во время продолжающегося карантина. Поэтому министерство образования, поздравляя выпускников, в то же время просило молодых людей беречь себя и окружающих – надевать маски, придерживаться дистанции, праздновать в кругу одного класса.

Как устроить праздник, решали сами школы. 

К слову, в некоторых учебных заведениях последний звонок прозвенит только на следующей неделе. А впереди у выпускников – еще экзаменационная сессия на аттестат зрелости. Она начнется 7 июня, а закончится 2 июля.

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