Для выпускников школ прозвенели «последние звонки»

Для выпускников школ сегодня прозвенели символические «последние звонки». В этом году школы заканчивают более 22 тыс. молодых людей.

Праздники прощания со школой проходят во время продолжающегося карантина. Поэтому министерство образования, поздравляя выпускников, в то же время просило молодых людей беречь себя и окружающих – надевать маски, придерживаться дистанции, праздновать в кругу одного класса.

Как устроить праздник, решали сами школы.

К слову, в некоторых учебных заведениях последний звонок прозвенит только на следующей неделе. А впереди у выпускников – еще экзаменационная сессия на аттестат зрелости. Она начнется 7 июня, а закончится 2 июля.

Источник