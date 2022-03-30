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Дневной центр для украинских детей: игрушек не бывает слишком много

Автор R RADIO LT

В выходные дни Центр современного искусства Вильнюса и Центральный дворец Каунасского университета превращаются в Дневной центр для украинских детей.

Дневной центр для украинских детей: игрушек не бывает слишком много

Дневной лагерь для украинских детей проходит каждую субботу в Вильнюсе, в Центре современного искусства (ул. Вокечю, 2), и в воскресенье – в Центральном зале Каунасского университета им. Витаутаса Великого.

Организаторы приглашают украинцев регистрироваться для участия в программах дневного центра на сайте ukrainiankids.lt. А также просят всех оказывать содействие в распространении этой информации. Особенно среди вновь прибывающих украинских семей.

Кроме того, все желающие могут приносить детские игрушки, ведь игрушек не бывает слишком много.

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