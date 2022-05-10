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Дни украинского кино – в поддержку украинских кинематографистов

Автор R•RADIO

Сегодня в Литве стартуют Дни украинского кино. Мероприятия проводятся в знак поддержки украинских кинематографистов. Фестиваль будет проходить 10, 11 и 14 мая.

Дни украинского кино &#8211; в поддержку украинских кинематографистов

Все фильмы программы Дней украинского кино, за исключением анимационного, будут показаны на языке оригинала с литовскими субтитрами.

Показы фильмов состоятся в Вильнюсе в кинотеатре Forum Cinemas Vingis и киноцентре Skalvija; в Каунасе в киноцентре Cinamon; в Клайпеде в кинотеатре Arlekinas; в Алитусе в кинотеатре Dainava; в Мариямполе в кинотеатре Spindulis и в Гаргждай – в Minija.

Граждане Украины, прибывшие в последние месяцы в Литву, смогут посетить киносеансы бесплатно. Для этого надо будет только предъявить документ, удостоверяющий личность.

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