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Дни Украины, «Вильнюшиванка» и льготы на проезд для украинцев

Автор R•RADIO

С 13 по 15 мая столица проводит Дни Украины и приглашает всех проживающих в Литве украинцев на серию мероприятий Vilniushyvanka, «Вильнюшиванка».

Дни Украины, «Вильнюшиванка» и льготы на проезд для украинцев

В дни фестиваля украинцев приглашают ближе познакомиться с культурой нашей страны. А жители Литвы смогут больше узнать об украинских традициях.

Запланировано 80 различных бесплатных занятий, концертов и экскурсий, особенно много развлечений подготовлено для детей.

В течение трех дней на Ратушной площади Вильнюса ассоциация AGATA будет приглашать на выступления украинских и литовских музыкантов, а также проведет ярмарку контактов для совместных музыкальных проектов.

Следует также знать, что украинцы, проживающие в разных уголках Литвы, смогут приехать на поезде в Вильнюс бесплатно. Литовские железные дороги с начала войны предлагают всем украинцам бесплатный проезд. Необходимо только предъявить документ, удостоверяющий личность. Украинцы могут также бесплатно ездить на городских автобусах и троллейбусах.

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