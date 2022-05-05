Дни Украины, «Вильнюшиванка» и льготы на проезд для украинцев

С 13 по 15 мая столица проводит Дни Украины и приглашает всех проживающих в Литве украинцев на серию мероприятий Vilniushyvanka, «Вильнюшиванка».

В дни фестиваля украинцев приглашают ближе познакомиться с культурой нашей страны. А жители Литвы смогут больше узнать об украинских традициях.

Запланировано 80 различных бесплатных занятий, концертов и экскурсий, особенно много развлечений подготовлено для детей.

В течение трех дней на Ратушной площади Вильнюса ассоциация AGATA будет приглашать на выступления украинских и литовских музыкантов, а также проведет ярмарку контактов для совместных музыкальных проектов.

Следует также знать, что украинцы, проживающие в разных уголках Литвы, смогут приехать на поезде в Вильнюс бесплатно. Литовские железные дороги с начала войны предлагают всем украинцам бесплатный проезд. Необходимо только предъявить документ, удостоверяющий личность. Украинцы могут также бесплатно ездить на городских автобусах и троллейбусах.