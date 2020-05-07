Listen to «До 18 мая можно брать бюллетень по уходу за ребенком» on Spreaker.

Правительство приняло решение о том, что с 18 мая детские сады откроют двери для своих подопечных. Однако, несмотря на это, пока еще сохраняется возможность получения листка о нетрудоспособности для родителей дошколят. Как утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис, до 18 мая брать бюллетень по уходу за ребенком можно, а в дальнейшем этот вопрос будет обсуждаться.

Напоминаем, что в соответствии с действующим сейчас порядком родители и опекуны детсадовцев и учеников начальных школ могут обращаться за больничным. «Содра» платит им без малого 66% зарплаты «на бумаге».