Дороги

До конца года трасса Вильнюс – Каунас станет автомагистралью

Автор Анжелика Орлёнок 23
До конца года трасса Вильнюс &#8211; Каунас станет автомагистралью

До конца этого года скоростная дорога Вильнюс – Каунас наконец станет автомагистралью.

По данным Дорожной дирекции, на отдельных отрезках магистрали А1 реконструкция в принципе уже завершилась. Лишь на небольших участках осталось закончить некоторые работы.

Когда дорога Вильнюс-Каунас получит статус автомагистрали, по ней летом можно будет ездить со скоростью 130, зимой – 110 км/ч.

На дороге уже оборудовали ограждения, освещение, полосы ускорения  и замедления, а также почти полсотни новых систем контроля скорости движения.

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