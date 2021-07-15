До конца года трасса Вильнюс – Каунас станет автомагистралью

До конца этого года скоростная дорога Вильнюс – Каунас наконец станет автомагистралью.

По данным Дорожной дирекции, на отдельных отрезках магистрали А1 реконструкция в принципе уже завершилась. Лишь на небольших участках осталось закончить некоторые работы.

Когда дорога Вильнюс-Каунас получит статус автомагистрали, по ней летом можно будет ездить со скоростью 130, зимой – 110 км/ч.

На дороге уже оборудовали ограждения, освещение, полосы ускорения и замедления, а также почти полсотни новых систем контроля скорости движения.

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