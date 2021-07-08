До конца этой недели вакцинационный тур посетит ещё 4 города

До конца этой недели Национальный центр крови посетит ещё 4 города – Виевис, Йонишкис, Скуодас и Укмерге. Во время этих визитов все желающие смогут привиться без предварительной регистрации препаратом Janssen. Напомним, что этой вакциной достаточно привиться один раз. Помимо этого стоит напомнить, что в Паланге до конца лета работает мобильный пункт вакцинации, где также можно привиться. Учитывая погодные условия и большое количество заинтересованных, организаторы напоминают, что всем желающим получить прививку стоит позаботиться о воде и защите от солнца. Помимо этого стоит напомнить, что с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Более подробную информацию о вакцинационном туре можно найти на странице kraujodonoryste.lt.

С 12 июля Финляндия ослабляет ограничения для прибывающих из некоторых стран

С 12 июля Финляндия не будет требовать наличия сертификата о вакцинации и сданного теста на коронавирус от приезжающих из более 10 стран и территорий. Литва пока что в этот список стран не вошла, однако в этом перечне – Австралия, Гонконг, Исландия, Израиль, Китай, Макао, Мальта, Польша, Сан-Марино, Сингапур, Новая Зеландия, Ватикан, а также восемь муниципалитетов в Норвегии.

Испанская Каталония вводит новые ограничения

В связи со значительным ростом числа заражений испанская Каталония вводит новые ограничения. Так, начиная с ближайших выходных должны снова закрыться ночные клубы. А для проведения мероприятий на открытом воздухе с числом участников более 500 человек потребуется отрицательный тест на коронавирус. При этом представители регионального правительства высказались за возобновление обязательного ношения масок на улице. Напомним, что требование носить маски на улице было отменено по всей Испании только 10 дней назад.

Четвёртой волны удастся избежать при своевременной вакцинации определённых возрастных групп

Ярко выраженной четвёртой волны пандемии коронавируса осенью и зимой в Германии удастся избежать, если своевременно будет достигнут уровень вакцинации в 85% в возрастной группе от 12 до 59 лет и 90% в возрастной группе от 60 лет. Такой вывод следует из анализа, обнародованного Институтом им. Роберта Коха.