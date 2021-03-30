До Пасхи карантинный режим не изменится

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подтвердила, что до Пасхи никаких решений по изменению карантинного режима принято не будет.

Все возможные решения – после праздников. Предполагается, что после 6-го апреля ограничения на передвижения между муниципалитетами будут сняты, но всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Также глава Правительства сказала, что в ближайшее время начнётся вакцинация сотрудников полиции. По её словам, с этой недели Литва начнёт получать большое количество доз вакцин, поэтому основной вызов будет заключаться в том, чтобы как можно скорее их использовать, и прививка должностных лиц – это лишь вопрос времени.

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