До Рождества осталось 32 дня. Как выбрать подарок ребенку?

До Рождества осталось всего 32 дня. Если учесть, что последняя неделя уйдет на разные срочные дела и подготовку стола, то на поиск подарков остается не так много времени. Как выбрать подарок ребенку?

Как выбирать?

– Конечно же, все зависит от возраста. Если вы – счастливые родители подростка, то с ним этот вопрос можно обсудить заранее. Во всяком случае, хотя бы невзначай поинтересоваться, что хотелось бы ему/ей получить в подарок.

– Если ваш ребенок ожидает подарка не от вас, а от Деда Мороза, Каледу Сенялиса или Санты, все еще проще. Попросите написать письмо сказочному персонажу заранее, чтобы у вас было время подготовиться к празднику. Психологи советуют покупать подарки немножко «на вырост», чтобы они служили развитию ребенка, а не становились ненужными уже 26 декабря.

– Есть и еще один вариант – внимательно понаблюдать за ребенком в магазине игрушек и понять, что его интересует именно сейчас. Какую игрушку ребенок хочет просто потому, что видел ее в рекламе или у друга, а от чего у него действительно загораются глаза.

– Не дарите ребенку теплую кофту, сапожки, шапку и другие «нужные» вещи. Их можно, конечно, добавить к стопочке подарков, но тогда в ней обязательно должна быть та вещь или игрушка, о которой ребенок действительно мечтает.

– Понятно, что многие дети – любого возраста – лучшим подарком назвали бы игровую приставку. Понятно и то, что не каждая семья может себе такой подарок позволить. Этот момент, особенно с подростком, лучше обсудить отдельно. И постараться найти какую-то альтернативу. Может быть, другую вещь, которую ребенок давно мечтал получить в подарок, поездку в отпуск или поход на концерт, новые качественные наушники. Можно предложить и компромиссный вариант: договориться о покупке приставки вскладчину. Например, на день рождения. У многих детей есть «копилки» из подаренных или даже заработанных денег. Если в семье добрые взаимоотношения между родителями и детьми, такие вопросы решаются легко.

Что выбирать?

ТОП-10 подарков, которые могут быть и радостными, и полезными

1. Подарок для хобби. У каждого ребенка есть какие-то увлечения, которые можно развивать и поощрять. Это могут быть всевозможные наборы для рукоделия (лепки, вышивания, квиллинга, валяния, изготовления украшений) девочкам. Или наборы для моделирования/выпиливания/конструирования мальчикам.

2. «Спортивный» подарок для активного ребенка. Велосипед, скутер, самокат, ролики – в зависимости от возраста ребенка, его активности и финансовых возможностей родителей.

3. Электронный подарок. Это может быть «читалка» для ребенка, увлеченного книгами, или наушники для детей, которые часто слушают музыку.

4. Настольная игра, подходящая ребенку по возрасту. Новая, забавная, классическая и т.д. – многие подростки, собираясь компанией, с удовольствием играют в настолки.

5. Для самых усидчивых – конструктор, паззлы. «Лего» и некоторые другие производители выпускают наборы для детей разного возраста. Даже для самых взрослых.

6. Мягкие игрушки подростки обычно выбирают себе сами. А вот детям помладше они могут доставить большую радость. В эту же категорию отнесем кукол, машинки, железные дороги, другие развивающие игрушки или игры, в зависимости от возраста ребенка.

7. Интересные адвент-календари. Предвкушение праздника можно сделать еще более ярким, если подарить ребенку необычный адвент-календарь. Их сейчас выпускают многие компании. Это могут быть наборы косметики, конструкторы и т.д.

8. Какой-нибудь аксессуар. Это тот вариант, когда ребенку все же нравятся подарки «неигрушечного» направления. Например, стильные кроссовки, рюкзак или сумка, очки от солнца или для плавания.

9. Подарок-развлечение. Сервисы онлайн-подарков предлагают множество интересных вариантов. Походы в кафе, сладкие или сырные дегустации, отдых в аквапарке, катание на лошадях или даже загадочные прятки в темноте. В зависимости от увлечений и характера вашего ребенка, вариантов можно придумать множество!

10. Что удивительно, порадовать ребенка может даже сладкий подарок. Особенно если вы соберете его из разных вкусных сладостей, которые сейчас в изобилии продаются в специализированных магазинах. Кстати. В красивой магазинной упаковке ребенка радуют даже «полезные» сладости, которые он вряд ли ел бы, если бы вы их приготовили дома.

Приятного ожидания праздника!