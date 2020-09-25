До сноса металлических гаражей остаются считанные дни

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Владельцы металлических гаражей должны поспешить – снести гаражи, нелегально установленные на государственной земле, Вильнюсское самоуправление требует до конца сентября. В некоторых исключительных случаях — готовым к сотрудничеству гаражным сообществам — термин может быть продлен до конца года, пишет Delfi. Тем, кто не исполняет указания, придется самостоятельно оплатить расчистку территории, которую произведет самоуправление, им также грозят штрафы за своевольное использование государственной земли и загрязнение окружающей среды. Пока староства сообщают о том, что убрана только пятая часть Вильнюсских гаражей.