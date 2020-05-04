“Докарантинная” жизнь потихоньку возвращается в города страны

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Муниципалитет Бирштонаса принял решение возобновить с 8 мая предоставление услуги проживания в городе. Такие услуги планируют осуществлять гостиницы, дома отдыха, усадьбы сельского туризма, владельцы апартаментов и арендодатели квартир. Предоставлять услуги будет необходимо в соответствии с действующими требованиями: ограничивать количество людей, обеспечивать для них отдельные входы. 90% территории Бирштонского района — это Региональный парк излучин Немана, а минеральная вода, добываемая из недр земли, — важнейший фактор существования и роста этого курорта. Бирштонас — курорт, который идеально приспособлен для проведения досуга на свежем воздухе, в регионе есть маршруты как для пеших прогулок, так и для велосипедных.

Напоминаем, что возобновить предоставление услуги проживания в городе решил и муниципалитет Паланги.