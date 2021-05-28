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Доказана эффективность прививок для пожилых людей

Автор Анжелика Орлёнок 33
Доказана эффективность прививок для пожилых людей

Немолодые люди особенно уязвимы для инфекций, поэтому во многих странах прививочная кампания против COVID-19 началась именно с пожилых. С другой стороны, с возрастом слабеет иммунная система. Как подходят к вакцинации в разных странах и что известно об эффективности прививок для людей старшего поколения?

В фокусе внимания — пожилые

Все основные производители вакцин от COVID-19 отмечают, что их продукты действенны и безопасны для любого возраста. При этом ссылаются на клинические исследования — общие, когда участников делили на группы по возрасту, или специальные, проведенных среди пожилых.
Одно из таких, выполненное в Великобритании, показало, что вакцины Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca хорошо действуют на людей старше 70 лет. Отмечают, что максимальный эффект — 61 и 73 процента соответственно — достигли на 28-й день после первой инъекции.
Чем старше пациенты, тем меньше риск чрезмерной реакции иммунной системы на прививку и, соответственно, побочных эффектов. А антител, по крайней мере — для мРНК-вакцин, к которым относятся Pfizer/BioNTech и Moderna, примерно столько же, что и у молодых. Об этом сообщают авторы обзора, опубликованного в журнале Оксфордского университета Age and Aging.
Безопасность и хорошую переносимость пожилыми продемонстрировали и вакцины, созданные на основе модифицированного аденовируса, — Oxford/AstraZeneca и Janssen — фармацевтического филиала компании Johnson & Johnson.
На первых фазах клинических испытаний побочных эффектов вакцины Janssen в категории пациентов 65+ было даже меньше, чем у молодых — 36 и 64 процента соответственно. При этом не выявили ничего специфического именно для старшей возрастной группы, не отмечавшегося, например, среди 50-летних.
В испытаниях вакцины Oxford/AstraZeneca приняли участие 200 человек в возрасте 70 лет и старше. Через 28 дней после прививки у них выработались устойчивые антитела — без осложнений и даже легкой слабости, на которую нередко жаловались более молодые.
Китайская компания Sinovac организовала специализированное клиническое исследование для пациентов старше 60 лет. Окончательные результаты опубликуют летом, но уже сообщили о безопасности вакцины и хорошем иммунном ответе.
Следует отметить, что к исследованиям обычно не привлекают пожилых с ослабленным здоровьем, заболеваниями иммунной системы или другими хроническими недугами. Исключение сделали для вакцины Janssen. Эффективность против средне-тяжелой формы COVID-19 составила 60 процентов для здоровых, 42 — для лиц с сопутствующими заболеваниями. И стопроцентная гарантия от летального исхода в обеих группах.
И все же вопрос вакцинирования ослабленных пациентов должен решаться индивидуально после консультаций с врачами.

Две стратегии вакцинации

После того как ведущие производители вакцин завершили клинические испытания фазы три и доказали эффективность своих продуктов для любых возрастных групп, стартовала массовая прививочная кампания. Но у всех по-разному.

Американские ученые сравнили пять возможных стратегий вакцинации и выделили две приоритетные. Там, где пандемия лавинообразная и необходимо срочно остановить рост заболеваемости, лучше начинать с вакцинирования молодых людей от 20 до 49 лет, потому что именно они обычно выступают главными распространителями инфекции. Но если ситуацию удалось взять под контроль, надо снижать смертность от COVID-19 и заняться прежде всего категорией 60+.

По первому пути пошли Китай, где в некоторых провинциях долго не делали прививки пожилым, а также Индия. Там людей старше 60 не прививали до 1 марта.
В Европе, наоборот, в приоритете пожилые. Например, в Великобритании население разделили на девять групп в зависимости от возраста, состояния здоровья и профессий. Первыми медики взялись за категорию 80+, постояльцев и работников домов престарелых. Вторая группа — медики и люди старше 70, и так далее. Всего в стране вакцинировали более 20 миллионов человек и практически всех желающих старше 60.
Так же действуют в США. Одна из главных целей Министерства здравоохранения и социальных служб США — привить возрастную группу 65+ на 70 процентов.
С 60+, а также тех, кто находится в группе риска из-за сопутствующих заболеваний, начали и в Израиле. Потом — 50+ и от 16 до 18 лет. Теперь — все желающие. Израиль среди всех стран — лидер по вакцинации. Среди людей 60+ привито более 80 процентов населения.
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