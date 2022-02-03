Документальный фильм про афериста из Tinder, сериал по остросюжетным книгам Ли Чайлда и другие премьеры в сети

Девушки с Макаровым (сериал, 2 сезон)
(комедия) с 31 января
Второй сезон стартует спустя две недели после событий первого. Макаров пропал, и девушек экстренно вызывают из отпуска, чтобы его найти и раскрыть очередное дело. Тем временем в РОВД произошли серьёзные перемены: на службу заступил новый начальник дотошный Эдуард Вяземский. В главной роли: Павел Майков.
Склифосовский (сериал, 9 сезон)
(драма) с 31 января
Олег Брагин уходит из любимого Склифа и устраивается хирургом в обычную поликлинику. Его супруга стала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись. С Брагиным активно флиртует его новая начальница, главврач поликлиники Тамара.
Цыпленок жареный (сериал, 1 сезон)
(криминал, драма) с 31 января
Первый канал и kino.1tv.ru
1921 год. В Петербурге меняется власть: городом управляют бандиты, ЧК, военные. В городе появляется банда Роди, бывшего анархиста, пижона и сердцееда, который намерен прекратить беспредел.
Братья (сериал, 1 сезон)
(комедия) с 31 января
Олег работает в полиции и знает тонкости работы оперативника не понаслышке. Его брат Лёша актёр в хитовом сериала “Сокол”, где он играет полицейского. Все родные и знакомые Олега без ума от героя Лёши. Знали бы они, что всё лучшее для своего персонажа Лёша позаимствовал у старшего брата.
Мой сын - супергерой (сериал, 2 сезон)
(драма) с 1 февраля
Овдовевшая женщина пытается разобраться в сверхъестественных способностях своего сына и одновременно скрыть его дар от окружающих.
Моя подруга Анна Франк (фильм)
(драма) с 1 февраля
На основе реальной истории дружбы Анны Франк и Ханны Гослар — от оккупированного нацистами Амстердама до их душераздирающей встречи в концлагере.
Аферист из Tinder (фильм)
Притворяясь богатым и успешным бриллиантовым магнатом, он обольщал женщин в интернете, а потом выманивал у них миллионы долларов. Теперь его жертвы обдумывают план мести.
И снова здравствуйте! (сериал, 1 сезон)
(комедия) c 2 февраля
ivi
История бандита Бориса, который просыпается после смерти в морге и должен выяснить, кто его убил и почему. Помогать в разгадке этой тайны ему будет студент-практикант из морга Артем.
В городе убийств (сериал, 1 сезон)
(импровизационное шоу) с 3 февраля
Чудаковатый детектив Терри Сиэтл приглашает знаменитостей расследовать серию убийств. Каждая из шести серий шоу – новое дело и новый напарник, а фишка в том, что приглашенным актерам, перед съёмками не дали почитать сценарий, тем самым вынуждая их придумывать реплики своих героев с чистого листа.
Любовь как бестселлер (фильм)
(комедия, мелодрама) c 4 февраля
Пятерых рядовых англичан обвиняют в похищении сына главы крупного американского медиахолдинга. Им приходится спешно, отчаянно отстаивать свою невиновность, но кто поверит в то, что они говорят правду? В главной роли: Ума Турман.
Джек Ричер (сериал, 1 сезон)
(боевик, триллер, детектив) с 4 февраля
Отставной офицер военной полиции Джек Ричер арестован за убийство, которого он не совершал. Таким образом он оказывается в центре смертельного заговора, в котором участвуют грязные копы, сомнительные бизнесмены и коварные политики. Сериал основан на серии остросюжетных книг Ли Чайлда.