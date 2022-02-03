Документальный фильм про афериста из Tinder, сериал по остросюжетным книгам Ли Чайлда и другие премьеры в сети

Олег работает в полиции и знает тонкости работы оперативника не понаслышке. Его брат Лёша актёр в хитовом сериала “Сокол”, где он играет полицейского. Все родные и знакомые Олега без ума от героя Лёши. Знали бы они, что всё лучшее для своего персонажа Лёша позаимствовал у старшего брата.