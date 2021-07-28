Юридическая консультация

Документы, необходимые при оформлении наследства на ребенка

Автор Анжелика Орлёнок 5
Документы, необходимые при оформлении наследства на ребенка

Какие документы необходимо предоставить в суд, чтобы принять или отказаться от принятия наследства в адрес несовершеннолетнего ребенка?

Для того чтобы получить разрешение суда, заявитель должен подать прошение о выдаче такого разрешения в суд по месту жительства. Заявление можно подать в произвольной форме или заполнить по образцу, который можно найти здесь. 

Вместе с прошением о выдаче разрешения суда необходимо предоставить в суд следующие документы:

➢ Копии документов (паспорта или идентификационной карточки), подтверждающих личность родителей ребенка, которые обращаются в суд;

➢ Оригинал и копию свидетельства о браке родителей, обращающихся в суд;

➢ Свидетельство о смерти человека, имущество которого планируется передать наследнику;

➢ Копию завещания (если оно составлено);

➢ Оригинал и копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка, на имя которого принимается наследство;

➢ Документы, из которых можно сделать вывод о связи умершего лица с несовершеннолетним ребенком, от имени которого принимается наследство;

➢ Справку о месте жительства из Службы реестра населения или староства (сянюнии) по месту жительства;

➢ Данные о составе наследства (справка из госпредприятия «Центр регистров» о недвижимом имуществе, принадлежащем умершему на правах собственности; справка из госпредприятия «Регитра» о транспортных средствах, зарегистрированных на имя умершего; банковские справки о вкладах и счетах или других данных (например, опись, составленная судебным приставом)), из которых можно будет понять, что составляет наследство умершего лица;

➢ Данные о кредиторах умершего лица (если таковые есть);

➢ Свидетельство Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению.

Более подробную информацию о наследовании можно найти здесь.

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Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.

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