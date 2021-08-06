Юридическая консультация

Документы, необходимые при продаже имущества от имени опекаемого

Автор Анжелика Орлёнок 4
Документы, необходимые при продаже имущества от имени опекаемого

Над ребенком установлена опека. Какие дополнительные документы необходимы при продаже имущества от его имени?

К прошению о выдаче разрешения суда на продажу или иную передачу имущества от имени опекаемого ребенка должны прилагаться:

➢ документы об установлении опеки и назначении опекуна (определение об установлении опеки и назначении опекуна), документы, подтверждающие право собственности;

➢ справка из отдела социальной помощи;

➢ в случае продажи имущества подопечного, который был признан недееспособным и над которым была установлена опека, в прошении о выдаче разрешения суда должны быть указаны все заинтересованные лица. Например, братья, сестры или родители недееспособного лица;

➢ к этому прошению должны прилагаться доказательства того, как будут использоваться средства, полученные за проданное или иным способом переданное имущество. Это может быть документ, подтверждающий открытие счета на имя подопечного и т. п.

Более подробную информацию о продаже и залоге недвижимого имущества можно найти здесь.

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Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.

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