Covid-19 Новости

Дома опеки зовут на помощь волонтеров

Автор RUSRADIO LT 25

Из-за быстро растущего числа случаев заболевания коронавирусом многие дома опеки столкнулись с недостатком работников.

Министерство соцзащиты и труда предлагает объединить силы и вместе справиться с вызовами эпидемии. Всех, кто может стать добровольцем и выделить на это хотя бы четыре часа в неделю, представители Соцмина приглашают заполнить анкету и помочь тем, кто в этом нуждается.

Более подробную информацию можно найти на странице socmin.lrv.lt.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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