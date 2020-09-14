Listen to «Домашние животные теперь будут в безопасности» on Spreaker.

В Сейме – целый ряд предложений по ужесточению правил разведения и наказаний за жестокое обращение с животными. Предлагается ввести обязательное чипирование микросхемами и регистрацию всех животных, используемых в целях разведения, а заводчиков – обязать каждые полгода предоставлять информацию о своих питомцах. У нарушителей порядка можно было бы конфисковать щенков. Также предлагается запретить торговлю домашними животными на рынках. А более строгие наказания грозили бы не только за жестокое обращение, но и за плохой присмотр за питомцами. Между тем, полиция и ветеринарная служба договорились об обмене информацией о нелегальных питомниках и о более оперативном реагировании на сообщения о нарушителях.