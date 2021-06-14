Домашний цветок продали на аукционе за 16 тысяч евро

В Новой Зеландии на аукционе продали домашний цветок за 16 тысяч евро. Как сообщает CNN, у растения восемь распустившихся листков.

Отмечается, что всего на торги было подано 248 заявок. Cтавки на «очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную (Rhaphidophora Tetrasperma)» резко поднялись в последние четыре минуты торгов, поскольку два покупателя не желали уступать лот друг другу.

«После жаркой битвы покупателей в последние минуты аукциона это редкое растение набрало более 102 тысяч просмотров и попало в более чем 1600 списков. Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения», — рассказала представитель онлайн-аукциона TradeMe Милли Сильвестр.

Она также добавила, что рафидофора — это самый дорогой цветок, когда-либо проданным на сайте объявлений.

Источник

Еще больше новостей по ссылке