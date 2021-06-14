Паутина

Домашний цветок продали на аукционе за 16 тысяч евро

Автор Эвелина Никанорова 19
Домашний цветок продали на аукционе за 16 тысяч евро

В Новой Зеландии на аукционе продали домашний цветок за 16 тысяч евро. Как сообщает CNN, у растения восемь распустившихся листков.

Отмечается, что всего на торги было подано 248 заявок. Cтавки на «очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную (Rhaphidophora Tetrasperma)» резко поднялись в последние четыре минуты торгов, поскольку два покупателя не желали уступать лот друг другу.

«После жаркой битвы покупателей в последние минуты аукциона это редкое растение набрало более 102 тысяч просмотров и попало в более чем 1600 списков. Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения», — рассказала представитель онлайн-аукциона TradeMe Милли Сильвестр.

Она также добавила, что рафидофора — это самый дорогой цветок, когда-либо проданным на сайте объявлений.

Источник

Еще больше новостей по ссылке

Метки:

Актуальные новости

Ани Лорак на Мальдивах одетая и «Раздетая»

Ани Лорак на Мальдивах одетая и «Раздетая»

Автор Эвелина Никанорова
Всемирный день дедушек, бабушек и пожилых людей

Всемирный день дедушек, бабушек и пожилых людей

Автор Эвелина Никанорова
Инженер собрал бабушке ретро-консоль для связи с внуками

Инженер собрал бабушке ретро-консоль для связи с внуками

Автор Эвелина Никанорова
Лауреаты премии «Золотой глобус»

Лауреаты премии «Золотой глобус»

Автор Эвелина Никанорова
Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Автор Эвелина Никанорова
Pauk Buffalo 580x460

Житель Буффало сделал крутой дом к Хэллоуину

Автор Эвелина Никанорова
200069500301 366315 580x460

Девушка решила проверить парня и привела на первое свидание 23 родственника

Автор Эвелина Никанорова
Konchalovksij 580x460

На «Оскар» от России выдвинут фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи»

Автор Эвелина Никанорова
Tinder 580x460

В приложении Tinder появились видеочаты

Автор Эвелина Никанорова