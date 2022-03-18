Домовой выживает обитателей дома в трейлере «Финника»

Состоялась премьера трейлера анимационного фильма «Финник». Лента рассказывает о домовом, которому предстоит отвлечься от своих домашних дел и отправиться на спасение целого города.

В трейлере Финник пытается выжить новых жильцов из особняка. Но все меняется, когда новая постоялица Кристина знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Тем временем, в их городке начинают происходить странные и пугающие события… Отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем

Роли на русском языке дублировали: Даня Милохин, Ида Галич, Александр Гудков и др.

Источник: InterMedia