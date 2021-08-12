Считается, что донорство крови – самая простая возможность делать добрые дела. Это не требует много сил и времени, но позволяет совершать удивительное – например, спасать чьи-то жизни.

Наша сегодняшняя собеседница – глава Центра крови клиники «Сантара» врач-гематолог Лина Крижаускайте.

– Без крови человек, на самом деле, не смог бы существовать. Если, например, человек теряет кровь по какой-то причине – из-за травмы или после операции, – это несопоставимо с жизнью. Если мы срочно не восстановим кровь донорской кровью, человек погибнет. Невозможно заменить кровь какими-либо жидкостями, заменителями и т.п. Поэтому когда ее используют – обязательно надо восстановить этот резерв. И единственный способ восстановить запасы крови – это обратиться к донорам. Сегодняшний уровень медицины позволяет делать множество операций, интервенций. Малоинвазивных. Но все равно ни одна из них не обходится без резерва. Так называемого защитного резерва. Для каждой объемной операции должен быть подготовлен запас крови. Поэтому донорство крови – жизненно важное дело. Кровь, которая требуется чаще всего, – это I (+) и II (+). Таких доноров должно быть больше всего.

Основные требования к донору – чтобы человек чувствовал себя хорошо, чтобы был здоров. Если есть какие-то хронические заболевания, какие-то лекарства употребляются, – человек может посоветоваться. Все вопросы можно решить в индивидуальном порядке. Потому что часто употребление каких-то лекарств не является преградой к донорству крови. Повторюсь – важно, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Чтобы не было насморка или каких-то других симптомов в контексте пандемии. Человек должен быть отдохнувшим. Надо поесть, выпить воды. Если человек собирается заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, следует знать, что в течение 24 часов он будет не таким эффективным.

Сдать кровь можно в Центре крови клиники «Сантара», в других центрах. На самом деле, кровь можно сдавать по всей Литве.

Человеческая кровь уникальна. На сегодняшний день не создано никаких искусственных заменителей. Литве нужны тысячи литров крови в год, чтобы спасти людей, страдающих от различных болезней или несчастных случаев.

Правительство Литовской Республики в 1999 г. утвердило порядок присвоения звания Почетного донора. Этот титул присуждается донору, который не менее 40 раз бесплатно сдавал кровь или 200 раз – плазму крови. И не менее 10 лет принимал активное участие в бесплатной сдаче крови.

История донорства

Человечество было убеждено в чудодейственной силе крови с древнейших времен. Гиппократ считал эффективным лечение душевнобольных с помощью крови здоровых людей. Долгие столетия считалось, что выпитая кровь способна заменить человеку ту, что он потерял в результате ранения или болезни.

В 1667 году было произведено первое успешное переливания крови от животного к человеку. Французский ученый Жан Батист Денни перелил приблизительно 250 мл крови ягненка юноше, страдавшему лихорадкой. Говорят, больной поправился. К сожалению, позже в практике ученого появились осложнения и смертельные случаи, и переливание крови во Франции было запрещено.

Настоящим прорывом в практике переливания крови стали эксперименты британского акушера Джеймса Бланделла, который в 1818 году спас жизнь одной из своих пациенток, перелив ей кровь мужа. Бланделл изобрел первые удобные инструменты для взятия и переливания крови. Позже, в 1900 году, австрийский врач Карл Ландштейнер открыл и описал первые три группы крови — A, В и О. Это стало настоящим прорывом. А в 1902 году коллеги ученого Альфред де Кастелло и Адриано Стурли добавили к списку групп крови четвертую — AB.

Все эти открытия дали начало исследованиям в области совместимости крови. И уже в 1907 году в Нью-Йорке было произведено первое переливание крови больному от здорового человека, с предварительной проверкой крови донора и реципиента на совместимость. Ещё одно важнейшее открытие было сделано американскими врачами Роджером Ли и Дадли Вайтом. Опытным путем они доказали, что кровь первой группы может быть перелита пациентам с любой группой, а пациентам с четвёртой группой крови подходит любая другая группа крови. Так появились понятия «универсальный донор» и «универсальный реципиент».

Кто может быть донором крови?

Донором крови может стать человек:

который здоров;

в возрасте 18 – 65 лет;

с весом тела не менее 50 кг;

который за день до сдачи крови не употреблял алкоголь;

который хорошо выспался и отдохнул перед сдачей крови;

не употребляющий медикаменты, например, аспирин и др.

с уровнем гемоглобина, соответствующим норме.

Сколько крови берется за один раз и как часто можно сдавать кровь?

Во время процедуры донор сдает стандартную дозу крови 450 мл (дополнительно берут образцы крови для лабораторного обследования – 30 мл). Здоровому человеку такая потеря крови безвредна. Мужчины могут сдавать цельную кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех раз в год. После сдачи крови должно пройти не менее 60 дней.

Не вредно ли донорство крови для здоровья?

Специалисты утверждают, что для здоровых людей небольшая потеря крови не несет вреда. Наоборот, стимулируется система кроветворения, имунная система, доноры реже страдают от острых и хронических заболеваний. Ну и, наконец, донорство вызывает положительные эмоции.

Источники тут и тут.

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