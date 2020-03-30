Представители столичного самоуправления сообщили, что дополнительное обеспечение безопасности и порядка во время карантина будут осуществлять дроны.

Каждый день с 09:00 до 18:00 небо Вильнюса будут патрулировать дроны. Сейчас их 7, но уже в ближайшее время ожидается пополнение. Дроны будут следить за местами, где возможно большое количество людей, и если таковых обнаружат, их сразу же проинформируют или отправят в это место представителей общественного порядка. Самое большое внимание будет сосредоточено на парках и игровых площадках, где всё ещё встречаются группы людей, игнорирующих правила карантина. Видео будет напрямую транслироваться в Центр экстремальных ситуаций при Вильнюсском самоуправлении, который координирует, куда отправлять представителей общественного порядка или вызвать на помощь сотрудников полиции. По словам представителя столичного самоуправления Эгле Радвиле, дроны помогут значительно сэкономить время сотрудников полиции и блюстителей общественного порядка. Среди дронов, находящихся на вооружении столичного самоуправления, есть и дрон с вмонтированным громкоговорителем. Представители столичного самоуправления выразили надежду, что всё это поможет столичным жителям принимать правильные и взвешенные решения, и не нарушать требования карантина. Также представители Вильнюсской мэрии сообщили, что в будущем планируется использовать дроны не только для наблюдения, но и для распространения брошюр и транспортировки продуктов питания.