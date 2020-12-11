Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом – по пяти направлениям

Вводить изменения и дополнительные меры в борьбе с коронавирусом намечено по пяти основным направлениям, заявил, представляя свой план действий, назначенный глава Минздрава Арунас Дулькис.

В первую очередь намечено ограничить передвижение людей.

Также необходимо решить проблемы в больницах и домах опеки.

Пересмотреть организацию работы Центра общественного здоровья, чтобы отслеживались все случаи заражения коронавирусом, а имевшие контакт с инфицированными лица могли быстрее изолироваться.

По словам Дулькиса, еще не решены все вопросы с логистикой в ходе подготовки Литвы к вакцинации населения.

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По поводу конкретных ужесточений условий карантина уже сегодня с экспертами намерен советоваться кабинет Ингриды Шимоните, как только Сейм утвердит новое правительство и министры дадут присягу.

За сутки в стране опять установлено более 3000 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 29 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.