Дора отменила релиз своего альбома

– Альбома сегодня не будет, — сообщила Дора. — Прошу, берегите себя. Я даже не знаю, как в такое сложное время выпускать альбом. Это кажется таким неважным и глупым. Мне бесконечно жаль, это всё невероятно страшно. Хотелось бы мне, чтобы это всё было неправдой.