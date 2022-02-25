Звёзды

Дора отменила релиз своего альбома

Автор Эвелина Никанорова

Дора перенесла релиз альбома Miss, назначенный на 25 февраля 2022 года. Альтернативную дату певица пока не называет.

– Альбома сегодня не будет, — сообщила Дора. — Прошу, берегите себя. Я даже не знаю, как в такое сложное время выпускать альбом. Это кажется таким неважным и глупым. Мне бесконечно жаль, это всё невероятно страшно. Хотелось бы мне, чтобы это всё было неправдой.

В твиттере артистка аналогичными словами отреагировала на военные действия на Украине:

– Мне очень жаль. Всё, что происходит, меня безумно пугает.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Меладзе, Галкин, Ургант и другие известные артисты высказались против войны

Меладзе, Галкин, Ургант и другие известные артисты высказались против войны

Автор Эвелина Никанорова
Леонардо ДиКаприо вложил деньги в шампанское

Леонардо ДиКаприо вложил деньги в шампанское

Автор Эвелина Никанорова
Сосо Павлиашвили и Лариса Долина дали вторую жизнь «Я тебя люблю»

Сосо Павлиашвили и Лариса Долина дали вторую жизнь «Я тебя люблю»

Автор Эвелина Никанорова
Mia Boyka озвучила героиню «Я краснею»

Mia Boyka озвучила героиню «Я краснею»

Автор Эвелина Никанорова
Ивлеева путешествует по России с Эльдаром Джараховым

Ивлеева путешествует по России с Эльдаром Джараховым

Автор Эвелина Никанорова
Баста чувствует себя не в своей тарелке в трейлере фильма о себе

Баста чувствует себя не в своей тарелке в трейлере фильма о себе

Автор Эвелина Никанорова
Мария Гончарук ушла из группы «Фабрика»

Мария Гончарук ушла из группы «Фабрика»

Автор Эвелина Никанорова
Объявлены имена всех ведущих КВН вместо Маслякова

Объявлены имена всех ведущих КВН вместо Маслякова

Автор Эвелина Никанорова
Виктор Дробыш в четвертый раз стал дедом

Виктор Дробыш в четвертый раз стал дедом

Автор Эвелина Никанорова