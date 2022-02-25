Дора отменила релиз своего альбома

Дора перенесла релиз альбома Miss, назначенный на 25 февраля 2022 года. Альтернативную дату певица пока не называет.
– Альбома сегодня не будет, — сообщила Дора. — Прошу, берегите себя. Я даже не знаю, как в такое сложное время выпускать альбом. Это кажется таким неважным и глупым. Мне бесконечно жаль, это всё невероятно страшно. Хотелось бы мне, чтобы это всё было неправдой.
В твиттере артистка аналогичными словами отреагировала на военные действия на Украине:
– Мне очень жаль. Всё, что происходит, меня безумно пугает.
Источник: InterMedia