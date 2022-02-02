Музыкальная новинка

Дора пообещала изучить сексиджитсу в «Loverboy»

Автор Эвелина Никанорова
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Певица Дора представила новый сингл «Loverboy». Композиция написана от лица легкомысленной девушки, которая играет чувствами влюбленного в нее парня, признается, что «хочет всего и сразу» и обещает с ним «изучить сексиджитсу».

Источник: InterMedia

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