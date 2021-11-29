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Дорн впервые показал свою жену в кавере хита «Океана Эльзы»

Автор Эвелина Никанорова
Дорн впервые показал свою жену в кавере хита «Океана Эльзы»
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Иван Дорн выпустил в свет новую композицию «Тебе нема сьогодні». Песня представляет собой кавер хита «Океана Эльзы» «Сьогоднi», которому исполнилось ровно 20 лет.

К юбилею этой песни Иван Дорн и саунд-продюсер Рожден записали свою версию, дав треку новую жизнью. Музыканты называют это «переосмыслением». Авторы признались, что для них обоих это была большая авантюра.

«Бегут мурашки и накатываются слёзы от этого трека», – написал Иван Дорн в своем инстаграме.

В тот же день был представлен видеоклип на эту песню, снятый украинским дизайнером Юлией Паскаль. Для Юлии клип «Тебе нема сьогодні» стал дебютом в качестве режиссера. По словам Ивана Дорна, он любит нестандартный подход, потому доверился Юлиному видению кадра. Вместе с музыкантом в клипе снялась жена Ивана Анастасия – они танцуют, дурачатся, готовят вместе завтрак. Впервые за 14 совместных лет пара, которая всегда оберегала свою жизнь от лишнего внимания, позволила себе такую публичность.

«Мы поняли, что такую трогательную и глубокую историю можно показать в кадре по-настоящему только с любимым человеком. Мы с моей женой Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным и не хотели лишнего внимания. Но через совместных 14 лет мы готовы к этому вниманию как две личности со своими индивидуальными мирами».

Источник: InterMedia

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