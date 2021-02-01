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Дорога Вильнюс – Утена будет отремонтирована

Автор RUSRADIO LT 32
Дорога Вильнюс - Утена будет отремонтирована

Дорогу Вильнюс-Утена могут полностью отремонтировать до 2025 года. Об этом рассказал министр транспорта Марюс Скуодис.

По мнению политика, существующий проект нужно пересмотреть, так как, возможно, такой широкой дороги – не нужно.

«Возможно, хватит и не такой широкой» – считает политик.

Дорога Вильнюс-Утена построена в 1985 году из цементобетона. Уход за такой дорогой постоянно дорожает, поскольку цементобетон чаще обычных покрытий приходит в негодность. 

Ранее дирекция автомобильных дорог прогнозировала, что полностью привести в порядок дорогу Вильнюс-Утена можно будет до 2030 года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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