Дорога Вильнюс – Утена будет отремонтирована

Дорогу Вильнюс-Утена могут полностью отремонтировать до 2025 года. Об этом рассказал министр транспорта Марюс Скуодис.

По мнению политика, существующий проект нужно пересмотреть, так как, возможно, такой широкой дороги – не нужно.

«Возможно, хватит и не такой широкой» – считает политик.

Дорога Вильнюс-Утена построена в 1985 году из цементобетона. Уход за такой дорогой постоянно дорожает, поскольку цементобетон чаще обычных покрытий приходит в негодность.

Ранее дирекция автомобильных дорог прогнозировала, что полностью привести в порядок дорогу Вильнюс-Утена можно будет до 2030 года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.