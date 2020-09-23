Listen to «Дороги, соединяющие Смилтине и Ниду, будут обновлены» on Spreaker.

Автомобильная дорога, соединяющая Смилтине и Ниду, будет расширена и обновлена. Однако, в первую очередь, необходимо договориться с экологами, заявил министр путей сообщения Ярослав Наркевич. А в ближайшее время, по его словам, намечено взяться за реконструкцию велосипедной трассы от Смилтине до Ниды. Полностью обновить ее планируется к 2025 году.