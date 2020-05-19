Дорожно-транспортное происшествие можно декларировать через интернет

Уже около полугода в Литве действует электронная система декларирования дорожно-транспортных происшествий.

Если, вы, к примеру (не дай Бог, конечно), попали в аварию, то вместо бумажных деклараций вы можете заполнить электронную. Прямо у себя на смартфоне. Программа бесплатная, и найти ее вы можете на сайте www.draudimoivykiai.lt

В электронной системе есть ряд удобств. Во-первых, отсутствие бумаги. Во-вторых — требуется предоставлять меньше информации, чем в бумажной версии. В-третьих, указав данные автомобилей и водителей, а также время и место аварии, вы прямо в программе можете нарисовать и загрузить фотографии. После чего информация будет немедленно предоставлена ​​страховой компании виновника происшествия.

Данные об аварии могут быть загружены как с одного, так и с двух смарт- устройств, система автоматически объединит данные об аварии в один документ.

В то же время, проведенный недавно опрос показал, что только 5 процентов опрошенных жителей Литвы воспользовались электронной системой декларирования дорожно-транспортных происшествий, а пятая часть опрошенных и вовсе не знают о такой возможности. Около половины о такой возможности слышали, но никогда не пользовались.

Как видно из результатов опроса, чаще всего возможностью заполнить электронную декларацию пользуются люди от 45 до 54, а не более молодые респонденты.