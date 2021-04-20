Дорожные работы в столице. Следите за разметкой!

В Пилайте начинается второй этап строительства подземного пешеходного перехода. Дорожные р аботы ведутся около улиц Видуно и В. Поцюнаса.

По завершении работ пешеходы смогут почувствовать себя в большей безопасности и пересекать оживленный проспект Пилайте прямо под землей, вне зависимости от движения транспорта.

Из-за строительных работ на этом участке предусматриваются временные ограничения движения. При этом работы организуются таким образом, чтобы одновременно не перекрывалось движение в обоих направлениях. При строительстве подземного пешеходного перехода движение общественного транспорта не изменится. По проспекту Пилайтес продолжат курсировать автобусы маршрутов 4G, 30, 32, 54, 63 и 75.

Планируется, что строительные работы завершатся в начале августа. А пока всем участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать правила и обращать внимание на временную разметку.



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Кроме того, из-за ремонтных работ сужена часть улицы и ограничена скорость движения на одном из участков Западной окружной дороги.

Работы проводятся на улице Павильнёню по направлению в сторону Укмерге с 20 апреля до 4 мая. Здесь водителей также просят быть внимательными и следить за временными дорожными знаками.

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