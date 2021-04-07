Новости Самоуправления

Досрочное голосование на выборах мэра района Радвилишкиса

Автор RUSRADIO LT 13
Радвилишкис

Начинается досрочное голосование на выборах мэра района Радвилишкиса.

Отметим, что на пост претендуют 7 кандидатов. Местные избиратели смогут голосовать два дня с 8 утра и до 8 вечера. Голосование пройдет в здании Радвилишского центра культуры. Кроме того, в течении 3 дней будет проходить голосование в медучреждениях, домах опеки и местах лишения свободы. Голосование на дому состоится 9-10 апреля. Выборы мэра Радвилишского района пройдут в это воскресенье 11 апреля. Предыдущую главу района выбрал Сейм.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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