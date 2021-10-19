Досрочные каникулы, «Третья ночёвка» и «беспилотные» автомобили

Правительство Литвы обсуждает возможность переноса осенних школьных каникул. Проект «Третья ночёвка» стартовал и для жителей Литвы. Министр транспорта Мариус Скуодис стал первым пассажиром, проехавшим по проспекту Гедиминаса на автомобиле с дистанционным управлением. Об этих и других новостях читайте ниже.

* В Литву с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Его визит приурочен к 230-летию Конституции Республики Двух Народов и Акта о взаимных обязательствах. Главы Литвы и Польши на состоявшейся встрече обсудили вопросы безопасности, усиление трансатлантических связей, Восточное партнёрство и другие темы.

* С 21 октября по 15 ноября Латвия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса. С 20:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. В школах вводится удалённая учеба. Все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, будут закрыты. Кроме того, приостанавливается работа заведений общественного питания, парикмахерских, салонов красоты, запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.

* Как заявила премьер-министр Литвы, бюджет следующего года спланирован таким образом, чтобы в случае распространения коронавируса не пришлось вводить ограничения для бизнеса. На управление пандемией в стране предусматривается резервная сумма в 300 млн евро. По словам главы правительства, в бюджете следующего года учтены средства на вакцинацию и тестирование жителей страны, а также дополнительные выплаты медикам. Ингрида Шимоните отметила также, что если распространение COVID-19 не снизится, к весне ковидом переболеют все непривитые жители Литвы.

* Между тем с 22 октября вступает в силу дополнительное требование по отношению к местам торговли, где обслуживаются клиенты без «паспортов возможностей». Такие места торговли должны будут обеспечить минимальную торговую площадь в 30 кв. м на одного покупателя.

* С 8 ноября столичные водители общественного транспорта планируют начать бессрочную забастовку.

* С сегодняшнего дня бустерной (третьей) дозой могут привиться все совершеннолетние жители Литвы. С момента последней прививки от COVID-19 для этого должно пройти 180 дней. Вся более подробная информация – на странице koronastop.lt или по горячей линии 1808.

* Правительство Литвы рассматривает возможность раньше отпустить детей на осенние каникулы и начать их уже со следующей недели. В таком случае длительность каникул составила бы две недели вместо одной. Решение планируется принять в самые ближайшие дни после обсуждения с Советом независимых экспертов. Отметим, что в настоящий момент Министерство образования Литвы не планирует вводить всеобщее дистанционное обучение.

* В среду CityBee представит первый автомобиль с дистанционным управлением. Первым пассажиром, который уже проехался без водителя по проспекту Гедиминаса, стал министр транспорта и связи Марюс Скуодис.

* Проект «Третья ночёвка» стартовал и для жителей Литвы. Это означает, что люди, которые закажут две или более ночей в гостинице, третью ночь могут получить бесплатно. Список гостиниц, участвующих в проекте «Третья ночёвка», и специальный код для бесплатного проживания – на странице keliauklietuvoje.lt.

* Исследование: жители Вильнюса вернулись работать в офисы. Посещаемость достигла допандемического уровня.

* В столице планируется провести капитальный ремонт улиц Вадува и Гяросёс Вильтес. На них отремонтируют дорожное покрытие, проведут другие работы по благоустройству. После ремонта на этих улицах появится больше зелени, они станут безопаснее и уютнее.

* В Литве продолжается «Неделя климата», цель которой – обратить внимание общественности и бизнеса на самые актуальные проблемы изменения климата. В рамках мероприятия в разных городах страны проводятся дискуссии, акции, конкурсы и т.д. Более подробную информацию можно найти на странице klimatokaita.lt.

* Реконструкция Палангского аэропорта завершена, рейсы возобновятся уже в этот четверг, 21 октября.

* Ограничений на передвижение в длинные выходные на Дни поминовения усопших не планируется. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с просьбой ответственно отнестись ко встречам с пожилыми непривитыми родственниками, чтобы не подвергнуть их опасности заражения.

* Строительство многофункционального квартала Akropolis Vingis планируется начать в следующем году.

* В Литве открылся первый ASMR музей. Это музей звуков. Современный онлайн-феномен ASMR (autonominė sensorinė meridionalinė reakcija) внедрён в культурное пространство. Музей появился в мемориальной квартире-музее Винцаса Миколайтиса-Путинаса, расположенного около горы Таурас в Вильнюсе. Послушать записи, подготовленные для ASMR музея, можно по ссылке. Среди них – звуки шуршащего матраса, звенящих бутылочек от лекарств, скрипящих дверей и многие другие.