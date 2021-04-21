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Достоверные факты и мифы о вакцинации

Автор RUSRADIO LT 36
Достоверные факты и мифы о вакцинации

Уже не первый год в мире бушуют споры о том, стоит ли делать прививки, насколько это эффективно и безопасно для здоровья взрослых и детей. В этом обзоре – достоверные и весьма любопытные факты о вакцинации, которые позволят каждому сделать собственные выводы. 

Отказ от вакцинации

Термин «вакцинация» происходит от латинского слова «корова» (vacca). Первая вакцинация была предназначена против оспы, и людям привили вирус коровьей оспы, чтобы они не заразились обычной. Позже в Великобритании на какой-то период сделали прививки необязательными. Через 10 лет после этого произошла вспышка эпидемий.

Полиомиелит

Мало кто знает об африканской стране Руанда. Любопытно, что в этой стране вакцинацию против полиомиелита проходит больший процент детей, чем почти в любой развитой стране мира.

Оспа

Во время американской войны за независимость, несмотря на сопротивление Континентального конгресса, Джордж Вашингтон приказал вакцинировать 40 000 военнослужащих от оспы. Уровень инфицирования был снижен с 17% до 1%. Ну а сегодня оспа существует только в лабораториях высокой безопасности. В этом важную роль сыграла вакцинация.

Морис Ральф Хиллеман

Американский микробиолог Морис Ральф Хиллеман разработал 8 из 14 стандартных вакцин для прививок, используемых сегодня. Именно он изобрел вакцины от кори, свинки, гепатита А, гепатита B, ветрянки, менингита, пневмонии и бактерий гемофильной палочки.

Грипп

Вирус гриппа может быть смертельным для детей с определенными существовавшими ранее заболеваниями. Недавнее исследование показало, что вакцинация против гриппа снижает у таких детей риск смерти от этой болезни на 51%.

Корь

Один непривитый ребенок из США заразился корью во время поездки в Европу в 2008 году. К тому времени, когда его болезнь была диагностирована дома в Сан-Диего, одиннадцать других детей в США заразились этой болезнью, а еще 70 человек были помещены в карантин.

Коронавирус

Один из основных мифов, бытующих в отношении вакцинации от коронавируса, – о том, что вакцины были разработаны слишком быстро. Поэтому нельзя быть уверенными в их безопасности.

На самом же деле, вакцины против COVID-19 были разработаны быстро в сравнении с предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромное количество ресурсов, чтобы устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты, как только они появились. Специалисты тщательно отслеживают все нежелательные реакции, и они редки. Например, на тот момент, когда в США было введено уже более 55 миллионов доз вакцины, статистика показала, что проблем, связанных с серьезными нежелательными явлениями, не возникало. Зарегистрировано очень мало случаев возникновения серьезной аллергической реакции — анафилаксии. В основном она возникала у людей, страдающих сильной аллергией. В целом риск развития серьезной аллергической реакции почти такой же, как и в случае с другими распространенными вакцинами.

Источники: тут и тут

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