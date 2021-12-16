Драмa Паоло Соррентино, второй сезон «Ведьмака и не только

Знахарь (сериал, 2 сезон)
(драма) с 13 декабря
После событий первого сезона проходит шесть лет. Павел Андреев счастлив в семейной жизни, у них с Мариной подрастает сын. Его карьера нейрохирурга также идет в гору. Однако, такое положение вещей устраивает далеко не всех, и, в первую очередь, нового коммерческого директора медицинского центра, Фетисова.
Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе (сериал)
(криминал, драма, триллер) с 15 декабря
Маленькие истории из вселенной сериала “Элита”. Каэтана пытается оправиться от прошлых отношений с помощью Фелипе, своего нового друга. Но принц вновь появляется в её жизни.
Рука бога (фильм)
(драма) c 15 декабря
Новый фильм Паоло Соррентино. Неаполь 1980-х. Юный Фабьетто мечтает о футболе, однако после семейной трагедии решает связать жизнь с режиссурой, которая прочит ему туманное, но многообещающее будущее.
В раю мест нет (сериал)
(мелодрама, фантастика) c 15 декабря
Главные герои сериала – геолог Вика и геофизик Андрей. Из-за их романа, погиб муж Вики, а жена Андрея ушла из дома вместе с маленьким ребенком. В экспедиции они попадают во временную петлю и пытаются изменить прошлое. В главных ролях Артем Ткаченко и Екатерина Вилкова.
Ведьмак (сериал, 2 сезон)
(фэнтези) c 17 декабря
Геральт из Ривии, наемный охотник за чудовищами, перенесший мутации, идет навстречу своей судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются куда коварнее чудовищ.
Лебединая песнь (фильм)
(фантастика) с 17 декабря
Лента расскажет о Кэмероне, примерном семьянине, узнавшем, что вскоре умрёт от неизлечимого заболевания. В больнице ему предлагают непростое решение: скопировать сознание и поместить его в искусственную копию себя. Но останется ли он самим собой? В главных ролях: Махершала Али и Аквафина.
Булгасал: бессмертные души (сериал, 1 сезон)
Новый корейский сериал рассказывает историю женщины и мужчины, который был бессмертным на протяжении 600 лет и не может умереть.
С любовью (сериал, 1 сезон)
Сериал рассказывает о брате и сестре Лили и Хорхе Диасах и их семье. Их жизнь показана в течение года в рамках одиннадцати дней в году на праздники.