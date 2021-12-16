Драмa Паоло Соррентино, второй сезон «Ведьмака и не только

После событий первого сезона проходит шесть лет. Павел Андреев счастлив в семейной жизни, у них с Мариной подрастает сын. Его карьера нейрохирурга также идет в гору. Однако, такое положение вещей устраивает далеко не всех, и, в первую очередь, нового коммерческого директора медицинского центра, Фетисова.