Дрейк займется поиском пропавшего флота Марко Поло в сиквеле «Анчартеда»

Кинокомпания Sony Pictures запустила в разработку сиквел блокбастера «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом.

Официального подтверждения от студии пока не было сделано. Но уже известно, что Том Холланд вернется к роли искателя приключений Нейтана Дрейка. Во второй части его герой будет искать путь в мифическую Шамбалу, куда когда-то отправился флот Марко Поло. Дрейку предстоит узнать, что же произошло с экспедицией сотни лет назад.

Второй частью проекта займутся продюсеры первой части: Чарльз Ровен, Ави и Ари Арад, Рубен Флейшер, Картер Свон и Асад Кызылбаши.

фильм «Анчартед: На картах не значится», основанный на серии игр Uncharted.

Источник: InterMedia