Что почитать с детьми Это интересно

Древнегреческие мифы для детей. Три отличные книги

Автор Анжелика Орлёнок
Древнегреческие мифы для детей. Три отличные книги

На эпосе выросла современная культура, а древнегреческие мифы вошли в плоть и кровь европейской литературы и мирового кино. Лучшее время для знакомства с мифами — как раз детско-подростковый период. В этом возрасте дети буквально впитывают мир богов и героев, легендарных подвигов и историй.

Хороший пересказ и интересные иллюстрации придут на помощь тем родителям, чей ребенок не берет в руки классические «Легенды и мифы Древней Греции» И. Куна.

Геракл. 12 великих подвигов. Как это было на самом деле. Рассказ очевидца (Волчок, 2021, иллюстр. А. Юфы) 5+

Сергей Седов рассказывает о подвигах древнегреческого героя так, словно это случилось вчера и он видел их собственными глазами. Мифологическая точность текста соединяется здесь с живостью интонации и красочными, полными веселья и фантазии, иллюстрациями Алисы Юфы.

Древнегреческие мифы для детей. Три отличные книги

Иван Поммо. Персей. Победитель Медузы (Самокат, 2019) 5+

Красочный комикс об одном из самых успешных легендарных героев Древней Греции. Миф адаптирован для детей младшего возраста, но при этом сохраняет фактическую верность канве событий. Иван Поммо, автор книги, — лауреат престижнейшей французской Гонкуровской премии. Его именем называют школы, а его книги — классика французской детской литературы. В серии мифов есть и другие книги.

Древнегреческие мифы для детей. Три отличные книги

Михаил Гаспаров. Занимательная мифология (Фортуна ЭЛ, 2017) 12+

Менее известная книга выдающегося ученого и переводчика, чем его «Занимательная Греция». В этой книге подростки и их родители увидят древнегреческие мифы в их целостности – как непростую систему отношений богов, героев и людей. Литературный дар Гаспарова, иллюстрации памятников Древней Греции превращают это издание в уникальный пример обстоятельности, точности и увлекательности нон-фикшн литературы.

Древнегреческие мифы для детей. Три отличные книги

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах –  в рубрике “Что почитать с детьми”.

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