Другие миры, философия и магия. Три фантастические книги года

Заканчивается 2021-й год. Мы рассказывали о книгах для детей и взрослых, о музыке и о школе, о знойном лете и о Рождественском чуде. Осталось подвести итоги произошедшему в мире фэнтэзи и предложить три интереснейшие фантастические книги уходящего года.

Линор Горалик. Цикл о Венисане: Холодная вода Венисаны, Двойные мосты Венисаны, Тайные ходы Венисаны (Livebook, 2021, худ. А. Иванова) 16+

Венисана — странный и страшный город, наполовину ушедший под воду и уводящий бесконечными этажами в небо, где живут загадочные существа. 12-летняя Агата перемещается здесь по этажам и судьбам, в попытках спасти близких и далеких. По пути она открывает сложность мира, страшные секреты взрослых и собственные возможности. Фэнтезийная история о сильной героине в венецианских декорациях будущего.

Сюзанна Кларк. Пиранези (Азбука, 2020, пер. Е. Доброхотова-Майкова) 16+

Изданная в конце 2020 года, до широкого читателя эта поэтичная, красивейшая книга добралась в 2021. Пиранези живет в Доме, исследует бесконечные Залы и составляет расписание Приливов. На верхние этажи заплывают облака и залетают птицы, а по вторникам и четвергам Пиранези встречает Другого. Но однажды он обнаруживает следы человека номер шестнадцать… Философско-магическая притча в лучшем виде.

Марта Уэллс. Сетевой эффект (fanzon, 2021, пер. Н. Рокачевская) 16+

Первый роман из цикла «Дневники киллербота» после четырех повестей — сплав боевой фантастики и иронического детектива. Наполненные юмором приключения обаятельного автостража в космосе и на неизвестной планете-колонии. Драйв сюжета раскручивает непростые взаимоотношения людей и искусственного интеллекта. Лауреат главных фантастических премий: «Хьюго», «Небьюла» и «Локус».

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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