Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Одно из самых замечательных мест нашей страны – город Друскининкай. Причем если есть курорты, которые специализируются, например, на семейном отдыхе – или, наоборот, молодежном, или лечебном, – то Друскининкай удивительным образом сочетает в себе все прелести универсального курортного города.

Его секрет, прежде всего, – в минеральных водах, благодаря которым Друскининкай и стал курортом. Местные целители использовали лечебные источники для врачевания еще в конце XVII века.

Одна из легенд гласит, что на месте долины Райгардас (крупнейший в Литве ландшафтный заповедник) в древности стоял большой богатый город. Затем он был проклят Перуном за грехи жителей и поглощен землей. С тех пор его жители звонят в подземные колокола и ищут выход из подземного мира. Выход закрыт Чёртовым камнем, который можно увидеть на краю долины и сейчас. А слезы бывших грешников – это, собственно, и есть соленые воды Друскининкая.

Так что самый знаменитый валун Литвы находится и сейчас в долине Райгардас в 700 метрах от берега реки Нямунас возле Друскининкай. Он неправильной пятиугольной формы, стороны его возле поверхности – 4,9 м, 3,5 м, 3,2 м, 3,1 м и 5,4 метра, общая окружность – 20,1 м. Высота – целых 3,15 м (как в комнате с высокими потолками!). На поверхности – семь чётко различимых и две едва угадываемые ямки. Они появились, как считают учёные, не случайно: в начале «железного» века землю возле камня обрабатывали, засеивали, и в ямках зафиксирована некая информация – возможно, о просьбах к языческим богам об урожае.

Город славится также лечебными грязями и удивительно чистым воздухом сосновых лесов. Расположен Друскининкай на берегу Нямунаса, и лесами окружен с трех сторон. В окрестностях курорта 12 чистых озер, несколько рек и речушек.

Итак, что можно сделать в Друскининкай. Попить в бюветах минеральной воды. Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, она становится спасением. Для всех остальных – испытанием. Думаю, мало кто пьет лечебные воды с удовольствием.

Излюбленное место прогулок туристов – центральная улица города со светомузыкальным фонтаном. Оказывается, запустить фонтан может любой желающий – надо только выбрать любимую мелодию на секретном пульте и оплатить удовольствие с помощью смс.

Любители активного отдыха приезжают сюда для того чтобы посетить аквапарки, «Снежную арену», Парк приключений One. Чтобы покататься на велосипедах, или просто нагуляться вдоволь. Одно из любимых развлечений детей – поездка по канатной дороге. Кабинка этого необычного транспорта переносит от аквапарка до горнолыжного комплекса, т.е., соединяет лето и зиму. За время “полета” – он длится 7-8 минут, проходит на высоте 45 м, протяженность – чуть более километра, – можно полюбоваться панорамой курорта с высоты птичьего полета.

Из других развлечений – Парк скульптур и отдыха, полный удивительных сказочных скульптур одного из лучших дзукийских резчиков по дереву Антанаса Чеснулиса.

Музей леса Girios Aidas. Центр ремесел Menų kalvė, где под одной крышей в открытых мастерских работают и профессиональные художники, и народные мастера. И где посетители могут понаблюдать за процессом творчества. Мемориальный музей им. М. К. Чюрлениса – экспозиция состоит из двух деревянных домов, в которых восстановлено аутентичное окружение семьи Чюрлениса. Музей шакотиса и мастерская “Студия соли”. Gruto parkas – очень популярный у туристов музей советских скульптур под открытым небом. Сырная ферма, экскурсии на пароходе и отдых на пляже. Комнаты иллюзий, эскейп-румы. В Друскининкай – множество отличных санаториев, отелей, парков. Наконец, перевернутый дом, который привлекает внимание детей снаружи, но противопоказан некоторым взрослым изнутри. Потому что когда весь интерьер дома расположен вверх тормашками, – это серьезное испытание для вестибулярного аппарата.

Друскининкай – это, конечно же, аквапарк – замечательное место отдыха для всей семьи. Это оздоровительный Парк им. К. Динейки, и еще много-много всего интересного.

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