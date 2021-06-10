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Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Автор Анжелика Орлёнок 26
Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Одно из самых замечательных мест нашей страны – город Друскининкай. Причем если есть курорты, которые специализируются, например, на семейном отдыхе – или, наоборот, молодежном, или лечебном, – то Друскининкай удивительным образом сочетает в себе все прелести универсального курортного города.

Его секрет, прежде всего, – в минеральных водах, благодаря которым Друскининкай и стал курортом. Местные целители использовали лечебные источники для врачевания еще в конце XVII века. 

Одна из легенд гласит, что на месте долины Райгардас (крупнейший в Литве ландшафтный заповедник) в древности стоял большой богатый город. Затем он был проклят Перуном за грехи жителей и поглощен землей. С тех пор его жители звонят в подземные колокола и ищут выход из подземного мира. Выход закрыт Чёртовым камнем, который можно увидеть на краю долины и сейчас. А слезы бывших грешников – это, собственно, и есть соленые воды Друскининкая.

Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Чёртов камень в долине Райгардас

Так что самый знаменитый валун Литвы находится и сейчас в долине Райгардас в 700 метрах от берега реки Нямунас возле Друскининкай. Он неправильной пятиугольной формы, стороны его возле поверхности – 4,9 м, 3,5 м, 3,2 м, 3,1 м и 5,4 метра, общая окружность – 20,1 м. Высота – целых 3,15 м (как в комнате с высокими потолками!). На поверхности – семь чётко различимых и две едва угадываемые ямки. Они появились, как считают учёные, не случайно: в начале «железного» века землю возле камня обрабатывали, засеивали, и в ямках зафиксирована некая информация – возможно, о просьбах к языческим богам об урожае.

Город славится также лечебными грязями и удивительно чистым воздухом сосновых лесов. Расположен Друскининкай на берегу Нямунаса, и лесами окружен с трех сторон. В окрестностях курорта 12 чистых озер, несколько рек и речушек.

Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Панорама города Друскининкай

Итак, что можно сделать в Друскининкай. Попить в бюветах минеральной воды. Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, она становится спасением. Для всех остальных – испытанием. Думаю, мало кто пьет лечебные воды с удовольствием.

Излюбленное место прогулок туристов – центральная улица города со светомузыкальным фонтаном. Оказывается, запустить фонтан может любой желающий – надо только выбрать любимую мелодию на секретном пульте и оплатить удовольствие с помощью смс.

Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Фонтан на центральной улице города

Любители активного отдыха приезжают сюда для того чтобы посетить аквапарки, «Снежную арену», Парк приключений One. Чтобы покататься на велосипедах, или просто нагуляться вдоволь. Одно из любимых развлечений детей – поездка по канатной дороге. Кабинка этого необычного транспорта переносит от аквапарка до горнолыжного комплекса, т.е., соединяет лето и зиму. За время “полета” – он длится 7-8 минут, проходит на высоте 45 м, протяженность – чуть более километра, – можно полюбоваться панорамой курорта с высоты птичьего полета.

Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Канатная дорога

Из других развлечений – Парк скульптур и отдыха, полный удивительных сказочных скульптур одного из лучших дзукийских резчиков по дереву Антанаса Чеснулиса.

Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Парк скульптур Антанаса Чеснулиса

Музей леса Girios Aidas. Центр ремесел Menų kalvė, где под одной крышей в открытых мастерских работают и профессиональные художники, и народные мастера. И где посетители могут понаблюдать за процессом творчества. Мемориальный музей им. М. К. Чюрлениса – экспозиция состоит из двух деревянных домов, в которых восстановлено аутентичное окружение семьи Чюрлениса. Музей шакотиса и мастерская “Студия соли”. Gruto parkas – очень популярный у туристов музей советских скульптур под открытым небом. Сырная ферма, экскурсии на пароходе и отдых на пляже. Комнаты иллюзий, эскейп-румы. В Друскининкай – множество отличных санаториев, отелей, парков. Наконец, перевернутый дом, который привлекает внимание детей снаружи, но противопоказан некоторым взрослым изнутри. Потому что когда весь интерьер дома расположен вверх тормашками, – это серьезное испытание для вестибулярного аппарата.

Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Людям с ненадежным вестибулярным аппаратом может внутри не понравиться

Друскининкай – это, конечно же, аквапарк – замечательное место отдыха для всей семьи. Это оздоровительный Парк им. К. Динейки, и еще много-много всего интересного. 

Друскининкай. Слезы грешников, парки и развлечения 

Аквапарк – центр притяжения для детей и взрослых

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