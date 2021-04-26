Вильнюс Отдых в Литве Экология

Два столичных пляжа впервые получили Голубой флаг

Автор Анжелика Орлёнок 29
Два столичных пляжа впервые получили Голубой флаг

Два столичных пляжа удостоились престижного знака качества. Вильнюсским пляжам – Балсю (у Зеленых озер) и Жирмуну  – вручен Голубой флаг.

Надо отметить, что  пресноводные места отдыха в Литве таким знаком качества отмечены впервые. Им пришлось выполнить более трех десятков строгих требований к просвещению и информированию посетителей, а также к качеству воды и услуг, экологии и безопасности. 

Голубой флаг на этих пляжах поднимется 1 июня, с началом сезона.

К слову, кроме упомянутых, в Литве отмечены Голубым флагом еще пять приморских пляжей. Это центральные пляжи Ниды и Юодкранте, Палангский у парка Бирутес, Смилтине и второй Мялнраге. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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