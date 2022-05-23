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Две Академии должны воссоединиться в трейлере «Академии Амбрелла»

Автор Эвелина Никанорова

Официальный трейлер третьего сезона сериала «Академия «Амбрелла» вышел на Netflix.

Третий сезон перенесет членов Академии «Амбрелла» в альтернативную временную шкалу, где их приемный отец, сэр Реджинальд Харгривз (Колм Фиор), создал другую команду супергероев, Академию «Спэрроу».

Сериал основан на новаторской серии комиксов Джерарда Уэя и Габриэля Ба, «Академия «Амбрелла» рассказывает о семье из приемных детей с суперспособностями и их отце сэре Реджинальде Харгривзе. Сериал был создан шоураннером Стивом Блэкманом («Видоизменённый углерод», «Фарго»).

Третий сезон «Академии «Амбрелла» выйдет на Netflix 22 июня.

Источник: InterMedia

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