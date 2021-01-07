Две российские премьера от Premier

Чего хочет Слава?
Ироничная комедия от создателей сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!», «Физрук» и «Сладкая жизнь». Слава недовольна жизнью. В канун Нового года Слава загадывает желание, чтобы все поменялось… Загаданное желание становится роковым: у мужа все меняется и получается, а Слава продолжает жить ожиданием, что мир будет вращаться вокруг нее…
Мини Макс (Приключения чокнутого профессора)
Молодой амбициозный учёный Максим Минаев на пороге грандиозного открытия: он разработал способ менять человеческие ткани на молекулярном уровне, а значит – улучшать тело, способности и таланты. Однако эксперимент оборачивается провалом – Макс превратился в крошечного десяти сантиметрового человечка без всяких суперспособностей… Любимая девушка его бросила, а лучший друг оказался предателем. Единственный, кто может помочь Максу – это 12-летний мальчик, прикованный к инвалидному креслу.