Две российские премьера от Premier

Молодой амбициозный учёный Максим Минаев на пороге грандиозного открытия: он разработал способ менять человеческие ткани на молекулярном уровне, а значит – улучшать тело, способности и таланты. Однако эксперимент оборачивается провалом – Макс превратился в крошечного десяти сантиметрового человечка без всяких суперспособностей… Любимая девушка его бросила, а лучший друг оказался предателем. Единственный, кто может помочь Максу – это 12-летний мальчик, прикованный к инвалидному креслу.