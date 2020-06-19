Дворики Вильнюсского университета будут доступны для жителей и гостей города

Отныне их можно будет осмотреть абсолютно бесплатно. До сих пор за посещение архитектурного ансамбля старейшего вуза страны взималась плата. Теперь она сохранится только за осмотр колокольни костела Св. Иоаннов. На следующей неделе, 26 июня, во дворе у костела Святых Иоаннов покажут спектакль Оскараса Коршуноваса “Свадьба”.

27 июня Литовский государственный симфонический оркестр исполнит “Времена года”. По словам ректора ВУ Римвидаса Петраукаса, университет хочет быть открытым и привлекательным не только для туристов. Уникальный ансамбль, состоящий из 13 двориков с настенной живописью, скульптурами, арками и переходами, должен стать местом притяжения жителей не только летом.

Осмотреть его можно будет ежедневно с 08:00 до 21:00.