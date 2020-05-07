Двухлетняя стратегия управления коронавирусом правительства Литвы
Правительство Литвы одобрило стратегию управления COVID-19 на ближайшие два года. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал журналистам, что пока нет лекарства от коронавируса, придется научиться жить «рядом с болезнью».
А профессор медицины Витаутас Касюлявичюс отметил, что этой весной коронавирус не закончится. “Для людей из группы риска опасность остается высокой”, — считает профессор.
По двухлетней стратегии распределение людей по группам риска будет проводиться, исходя из индивидуального и социального риска. Уровень индивидуального риска — это риск осложнений конкретного человека в случае заболевания коронавирусом. Социальный риск зависит от контактов человека с людьми из группы высокого риска, с инфицированными — или возможно инфицированными — людьми, а также с многочисленными контактами. Все это вызывает риск заболевания.
Проще говоря: будут учитывать ваши болезни, возраст, круг общения и возможные контакты.
Устанавливаются три степени риска и правительство считает, что чем уровень риска выше, тем интенсивнее должны быть средства защиты. Для людей из группы небольшого риска требований меньше.
Для контроля над заболеваемостью периодически и выборочно будут проверять на наличие COVID-19 те или иные группы людей, пересматривать модель предоставления услуг здравоохранения, обеспечивать производство средств личной защиты на местном рынке, защищать лиц, входящих в группы риска.
Целевые проверки также будут проводиться в магазинах, аптеках, домах социальной опеки, воспитательных учреждениях и в других местах, которые отличаются большой концентрацией и тесными контактами людей.
«Будут установлены конкретные критерии, параметры, по которым будут отбираться целевые группы или объекты для тестирования», – говорится в документе.
Планируется также проводить и выборочное тестирование в масштабе страны и отдельных регионов.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что мы должны беречь родителей, дедушек и бабушек, больных родственников, поскольку вирус для них представляет особую опасность. Но это не значит, что люди будут ограничены в общении. Очаги болезни, по его словам, по-прежнему будут локализованы.
«Вероятно, избежать появления очагов не удастся, но локальные очаги нам уже удавалось нейтрализовать, этим принципом и будем руководствоваться. Неважно, что это будет, — город, дом, населенный пункт, район, семья. Будут применяться соответствующие меры», — сказал премьер.