Двухлетняя стратегия управления коронавирусом правительства Литвы

Правительство Литвы одобрило стратегию управления COVID-19 на ближайшие два года. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал журналистам, что пока нет лекарства от коронавируса, придется научиться жить «рядом с болезнью».

А профессор медицины Витаутас Касюлявичюс отметил, что этой весной коронавирус не закончится. “Для людей из группы риска опасность остается высокой”, — считает профессор.

По двухлетней стратегии распределение людей по группам риска будет проводиться, исходя из индивидуального и социального риска. Уровень индивидуального риска — это риск осложнений конкретного человека в случае заболевания коронавирусом. Социальный риск зависит от контактов человека с людьми из группы высокого риска, с инфицированными — или возможно инфицированными — людьми, а также с многочисленными контактами. Все это вызывает риск заболевания.

Проще говоря: будут учитывать ваши болезни, возраст, круг общения и возможные контакты.

Устанавливаются три степени риска и правительство считает, что чем уровень риска выше, тем интенсивнее должны быть средства защиты. Для людей из группы небольшого риска требований меньше.

Для контроля над заболеваемостью периодически и выборочно будут проверять на наличие COVID-19 те или иные группы людей, пересматривать модель предоставления услуг здравоохранения, обеспечивать производство средств личной защиты на местном рынке, защищать лиц, входящих в группы риска.

Целевые проверки также будут проводиться в магазинах, аптеках, домах социальной опеки, воспитательных учреждениях и в других местах, которые отличаются большой концентрацией и тесными контактами людей.

«Будут установлены конкретные критерии, параметры, по которым будут отбираться целевые группы или объекты для тестирования», – говорится в документе.

Планируется также проводить и выборочное тестирование в масштабе страны и отдельных регионов.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что мы должны беречь родителей, дедушек и бабушек, больных родственников, поскольку вирус для них представляет особую опасность. Но это не значит, что люди будут ограничены в общении. Очаги болезни, по его словам, по-прежнему будут локализованы.