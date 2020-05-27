Listen to «Двум площадям в столице планируется дать имена известных поэтов» on Spreaker.

Две площади в Старом городе Вильнюса должны быть названы в честь известных поэтов. Именем Юстинаса Марцинкявичюса планируется назвать безымянную площадь возле вильнюсского офиса Союза писателей.

А именем Адама Мицкевича предлагается назвать площадь, которая у большинства столичных жителей и так ассоциируется с поэтом. Это место, где стоит памятник Мицкевича, — около костела Святой Анны.