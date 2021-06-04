Джарахов представит сингл «Я в моменте», записанный при участии Markul.

Мотив может показаться знакомым и неспроста: это кавер-версия трека The Hatters «Я делаю шаг». Однако в исполнении Джарахова он зазвучал совсем по-другому, но абсолютно органично — будто изначально он и был задуман таким.

Еще в апреле Джарахов разместил отрывок песни в TikTok, «озвучив» ею ролики с Настей Ивлеевой. Отметим, что тогда трек стал очень популярным. Затем артист предложил своим подписчикам угадать, с каким исполнителем он записал песню. Некоторые догадались, что это Markul, однако большинство вариантов оказались неверными — назывались самые разные имена, от Моргенштерна до Юрия Шевчука.

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