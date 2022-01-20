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Джаред Лето и Энн Хэтэуэй упиваются властью в трейлере «МыПрогорели»

Автор Эвелина Никанорова
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Трейлер мини-сериала «МыПрогорели» (WeCrashed) появился на Apple TV. Джаред Лето и Энн Хэтэуэй исполнили главные роли пары, запустившей стартап под названием «WeWork».

Сериал расскажет о взлете и падении компании их глазами и покажет, как это отразилось на их отношениях. Когда-то прибыльное предприятие «WeWork» превращается в объект нескольких судебных исков о неправомерных действиях.

Проект основан на популярном подкасте «Удивительно прогорели: взлет и падение WeWork» (Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork). И подкаст, и грядущий серия вдохновлены реальной историей о том, как «WeWork» менее чем за десять лет превратилась из простого коворкинга в компанию с оборотом 47 миллиардов долларов, но резко рухнула после того, как на супружеская пара Нейман была вовлечена в судебные разбирательства, связанные со злоупотреблением наркотиками, сексуальными домогательствами, неправомерными действиями с сотрудниками и теневыми методами ведения бизнеса.

В восьмисерийном мини-сериале «МыПрогорели» также играет Кайл Марвин («Восхождение») в роли Мигеля Маккелви, еще одного соучредителя «WeWork». Среди других членов актерского состава – Америка Феррера и О.Т.Фагбенли. Премьера первых трех серий «МыПрогорели» состоится на Apple TV+ 18 марта.

Источник: InterMedia

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